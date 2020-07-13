Теория. Лимиты ПС на p2p-переводы

При п2п-переводе возможно срабатывание лимитов как минимум в трёх точках:
1. Банк-отправитель.
2. Платёжная система, через которую отправляется перевод.
3. Банк-получатель.
С первым и последним - понятно. Лимиты выясняются в банках.
Не совсем понятен 2-й пункт: лимит самой ПС.
Чему он равен у Мастера ? Разовый/суточный/месячный/годовой ?
Можно ли его как-то увидеть/услышать/поднять по конкретной карте ?
Когда он обнуляется ? В начале месяца ?
Как происходит перевод если ПС отправителя и получателя не совпадают ?
Что делать, если Отправитель - отправляет, но до Получателя деньги не доходят, стопорятся самой ПС и возвращаются Отправителю ? Ждать нового месяца ?