Спасибо за видео, ответ на свой вопрос я получил: расход на скоростях выше 100 великоват.





В порівнянні з яким не гібридним автомобілем?

Я 150 тривало не їздив, бо в Україні нема таких доріг, а в тій Європі де є такі дороги і де я був, там ліміт 130 і його краще не перевищувати. Тому я не знаю цифру точно, думаю 8-9 має бути. На швидкості 130 я бачив десь 7-7.5 л /100, в залежності Т повітря, вітер. . А у яких не гібридних авто з кузовом під 2 тони буде менша витрата?

Спасибо за видео, ответ на свой вопрос я получил: расход на скоростях выше 100 великоват.





В порівнянні з яким не гібридним автомобілем?

Я 150 тривало не їздив, бо в Україні нема таких доріг, а в тій Європі де є такі дороги і де я був, там ліміт 130 і його краще не перевищувати. Тому я не знаю цифру точно, думаю 8-9 має бути. На швидкості 130 я бачив десь 7-7.5 л /100, в залежності Т повітря, вітер. . А у яких не гібридних авто з кузовом під 2 тони буде менша витрата?

Приус - это небольшой автомобиль. На скорости 150 он показал расход около 12 литров.

Мазда6 2.5 с гидротрансформатором жрет 10. Это машина с большими габаритами.

Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:15

На скорости 150 он показал расход около 12 литров.





Я все ще не можу подивитись відео. Ви впевнені що це не 12л на 100 миль, чи 12 км/літр палива?

На скорости 150 он показал расход около 12 литров.





Я все ще не можу подивитись відео. Ви впевнені що це не 12л на 100 миль, чи 12 км/літр палива?

Уверен

На скорости 150 он показал расход около 12 литров.





Я все ще не можу подивитись відео. Ви впевнені що це не 12л на 100 миль, чи 12 км/літр палива?

Уверен



Дивно. Я в інеті знаходжу інші відгуки користувачів.

У мене теж вище 10 не був ніколи ніде на трасі .

ШІ каже отак:



Ось що відомо з офіційних і незалежних джерел (включно з випробуваннями журналів Car and Driver, AutoBild, SpritsMonitor і технічними звітами Toyota):



⸻



🔹 Toyota Prius (гібрид, не plug-in)



Розглянемо покоління 4 (2016–2022) і 5 (з 2023), бо вони мають дуже подібну систему eCVT і 1.8 або 2.0 Hybrid Synergy Drive.



⚙️ Умови:

• 150 км/год на круїз-контролі, рівна дорога, без додаткового навантаження

• батарея не заряджена ззовні (звичайний гібрид), тобто працює тільки бензиновий двигун, а електромотор підключається лише для підтримки балансу системи

• клімат вимкнений або мінімальний



⸻



🔸 Типові результати замірів (реальні, не паспортні):



Модель Двигун Витрата при 150 км/год Коментар

Prius 4 (1.8 Hybrid, 122 к.с.) 1.8 Atkinson + eCVT 6.7–7.3 л/100 км На такій швидкості ДВЗ працює постійно, електромотор практично не допомагає

Prius 5 (2.0 Hybrid, 193 к.с.) 2.0 Atkinson + eCVT 6.3–6.8 л/100 км Завдяки кращій аеродинаміці (Cd≈0.21) і потужнішому двигуну, тримає 150 км/год ефективніше

Prius Plug-in (2.0 PHEV, розряджена батарея) 2.0 Atkinson + eCVT 6.0–6.5 л/100 км Поведінка майже як у гібрида, батарея не допомагає при високій швидкості





⸻



🔹 Пояснення, чому витрата все одно невисока для такої швидкості

1. Двигун Аткінсона має вищий термічний ККД (~40%) — кращий, ніж у типового бензинового Otto (~33%).

2. eCVT тримає його в оптимальному діапазоні обертів.

3. Низький коефіцієнт опору Cd ≈ 0.24 (або навіть 0.21 у Prius 5) суттєво знижує аеродинамічні втрати, що при 150 км/год дуже важливо.

4. Електромотор лише стабілізує потік енергії (не додає потужності, бо батарея майже не заряджається від рекуперації на цій швидкості).



⸻



🔸 Порівняння для розуміння

• У звичайного 1.8 бензинового седана без гібрида при 150 км/год буде 8.5–9.5 л/100 км.

• Prius тримає на 2–3 л менше, головним чином завдяки енергоефективності двигуна і аеродинаміці, а не допомозі електротяги.





Дивно. Я в інеті знаходжу інші відгуки користувачів.

У мене теж вище 10 не був ніколи ніде на трасі .

ШІ каже отак:



В цілому цього разу штучний інтелект відповів більш-менш вдало. Справа в тому, що коли їзда вимагає ві двигуна майже постійної потужності близької до його максимуму, то ніякий оптимальний режим вже не можливий. Так, воно їде, і все з ним гаразд, але ККД падає, тому що ніяк інашке від двигуна потрібної потужності не добитись, як його не оптимізуй. Тому мені було б цікаво спробувати новий Camry-гібрид із двигуном 2,5л. Пишуть, що він дуже економний на низьких швидкостях, завдяки роботі на батареї, а я припускаю, що зі своєю потужністю він буде вільно відчувати себе на трасі 150-180 км/год і показувати дива економності. Але ціна в нього зовсім не економна.

До того ж в нього на 180 км/год запобіжник. От нахіба?

То міттєвий по бортовому комп'ютеру, воно ні про що. Воно навіть поміряти його точно не здатне.

В цілому цього разу штучний інтелект відповів більш-менш вдало. Справа в тому, що коли їзда вимагає ві двигуна майже постійної потужності близької до його максимуму, то ніякий оптимальний режим вже не можливий. Так, воно їде, і все з ним гаразд, але ККД падає, тому що ніяк інашке від двигуна потрібної потужності не добитись, як його не оптимізуй. Тому мені було б цікаво спробувати новий Camry-гібрид із двигуном 2,5л. Пишуть, що він дуже економний на низьких швидкостях, завдяки роботі на батареї, а я припускаю, що зі своєю потужністю він буде вільно відчувати себе на трасі 150-180 км/год і показувати дива економності. Але ціна в нього зовсім не економна.

До того ж в нього на 180 км/год запобіжник. От нахіба?

Щоправда, місця, де можна їздити навіть із такою швидкістю, обмежені, здається, однією країною. Але якщо не можна, то й нахіма тоді ті 2,5 літри?

то й нахіба тоді ті 2,5 літри?





flyman

Додано: Суб 08 лис, 2025 01:14

