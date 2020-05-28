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Аукціон з продажу готелю
"Дніпро": найвища ставка вже...

Аукціон з продажу готелю "Дніпро": найвища ставка вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:58

Аукціон з продажу готелю "Дніпро": найвища ставка вже...

Пропонуємо до обговорення:
Трансляція аукціону йде онлайн на YouTube-каналі Фонду держмайна.

Дивися повний текст Аукціон з продажу готелю \"Дніпро\": найвища ставка вже перевищує стартову ціну в 10 разів.
R2
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И к гадалке не ходи , 100 номеров выроют под землёй и сделают отель-бордель для лицензии, а сверху возведут казино Днипро.
idealstorm
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idealstorm
А что в этом плохого?
Rainbow
 
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