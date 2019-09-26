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Finance.ua: Купівля ОСЦПВ в monobank – швидко, просто,...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Втім, як і все інше
monobank повсякчас додає до свого додатку нові функції, перетворюючи його на потужний центр надання фінансових послуг. Все, що стосується послуг банківських – грошові перекази, оплата комуналки, штрафів, податків, поповнення телефонів, оформлення депозитів, кредитів, розстрочок – це і багато іншого в ньому є вже давно. Причому ці послуги не просто працюють, а відточені і вилизані до блиску. В їхньому мобільному додатку всі ці функції реалізовані набагато зручніше, ніж в більшості десктопних інтернет-банках. І ось тепер у monobank з'явився перший небанківський сервіс – купівля полісу ОСЦПВ. Ми з'ясовували, як він працює.
Дивися повний текст Купівля ОСЦПВ в monobank – швидко, просто, зручно
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D2
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:03
Чому монобанк автор показує російською? Балван?
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igordatsko
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Додано: Вів 28 лип, 2020 17:49
Страховка от ARX 1100грн. а в монобанке тот же ARX с наценкой почти в 500 грн стоит уже 1600грн. С Орантой такого навара нету, не красиво... А главное пеняют друг на друга, "это не мы", как нашкодившие школьники. Будьте бдительны, сравнивайте цены монобанка на автостраховки с сайтами страховых.
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ipetrichenko11
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D2
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