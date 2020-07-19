RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суди оштрафували тільки кожного
20-го порушника карантину

Суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:22

Суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину

Пропонуємо до обговорення:
Суди отримали понад 19 тисяч відповідних протоколів.

Дивися повний текст Суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89412
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:22

Хоч якісь приклади наведіть, за що суд штрафував, а за що відхиляв протокол?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:30

  0mage0 написав:Хоч якісь приклади наведіть, за що суд штрафував, а за що відхиляв протокол?

Широко известный пловец которого ловили 10 сотрудников полиции - оправдан.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 843
З нами з: 06.08.19
Подякував: 211 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Марченко: Боротьба з ПДВ-скрутками тільки почалася
R2 » Сер 22 лип, 2020 09:26
8 303
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 19:05
ssnet
До карантину доходи українських туроператорів...
R2 » Пон 20 лип, 2020 14:19
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 14:19
maksymzp88
Що подорожчає в Україні після затяжного карантину
R2 » Нед 19 лип, 2020 21:44
9 484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 14:19
alter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87984)
23.07.2020 10:59
Укргазбанк (29)
23.07.2020 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.