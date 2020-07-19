Суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину
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Додано: Чет 23 лип, 2020 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Суди отримали понад 19 тисяч відповідних протоколів.
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Суди оштрафували тільки кожного 20-го порушника карантину
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R2
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Додано: Чет 23 лип, 2020 10:22
Хоч якісь приклади наведіть, за що суд штрафував, а за що відхиляв протокол?
0mage0
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Додано: Чет 23 лип, 2020 10:30
0mage0 написав:
Хоч якісь приклади наведіть, за що суд штрафував, а за що відхиляв протокол?
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vitaliy_berdinskikh
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