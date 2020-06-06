RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок нерухомості пожвавився:
в червні 2020 року попит...

Ринок нерухомості пожвавився: в червні 2020 року попит...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:40

Ринок нерухомості пожвавився: в червні 2020 року попит...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла директор з маркетингу багатофункціонального житлового комплексу Polaris Home&Plaza Анжеліка Саакян.

Дивися повний текст Ринок нерухомості пожвавився: в червні 2020 року попит українців на первинку зріс на 15%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 06 чер, 2020 17:33
38 4784
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 11:33
forumreader
Пів року СІЗО та 50 тисяч штрафу: у Раді готують нові... 1, 2
R2 » Пон 20 лип, 2020 10:42
15 949
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 15:29
sergijbagrij59
Україні в 2020-му знову доведеться брати в борг -...
R2 » Вів 21 лип, 2020 18:23
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 11:18
Angelo77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1702)
25.07.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.