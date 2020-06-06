Про це розповіла директор з маркетингу багатофункціонального житлового комплексу Polaris Home&Plaza Анжеліка Саакян.
Дивися повний текст Ринок нерухомості пожвавився: в червні 2020 року попит українців на первинку зріс на 15%.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 14:40
Ринок нерухомості пожвавився: в червні 2020 року попит...
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Дивися повний текст Ринок нерухомості пожвавився: в червні 2020 року попит українців на первинку зріс на 15%.
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