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Зеленський надав тимчасовий
"безвіз" китайським туристам

Зеленський надав тимчасовий "безвіз" китайським туристам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:54

Зеленський надав тимчасовий "безвіз" китайським туристам

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.

Дивися повний текст Зеленський надав тимчасовий \"безвіз\" китайським туристам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:16

Вот теперь заживем
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:02

Re: Зеленський надав тимчасовий

  Серхио написав:Вот теперь заживем

Странно... разрешили со всего Китая, а зачем, ведь можно было только с одного Уханя. Может даже самолёт чартером за ними отправить, а то своих носителей корона-вируса критически не хватает. Правильно, господин президент ?
LutsMan
 
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