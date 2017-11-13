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Українських водіїв чекає
дорогий автогаз: прогноз

Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:52

Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Тренд торкнувся лише бензину і дизелю, але і автогазу.

Дивися повний текст Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:52

формула простая (цена 1л на газ) / 0,6 = 1л 92 бензина. Итого 12/0,6 = 20. Так что смотрим как поднимают цену на газ и заправляемся бензином
spread
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:02

Re: Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз

  spread написав:Так что смотрим как поднимают цену на газ и заправляемся бензином

У меня расход газа 1=1 с расходом бензина. Какой мне смысл заправляться бензином по 20, если газ по 12 ?
LutsMan
 
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