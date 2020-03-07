Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Дивися повний текст Європейський інвестбанк відхилив скаргу Крюківського заводу щодо китайської компанії.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:49
Європейський інвестбанк відхилив скаргу Крюківського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європейський інвестбанк відхилив скаргу Крюківського заводу щодо китайської компанії.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:50
Мда, у бацьки члени тендерного комітету вже б лісопилку освоювали (що було б у іншого "вусатого таракана" з минулого століття взагалі краще не думати - напевне, весь склад міськради "оновився" б разом з Кабміном, а не тільки ті, хто тендерні умови писав).
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