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Європейський центробанк
уважає, що передача Україні...

Європейський центробанк уважає, що передача Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:06

Європейський центробанк уважає, що передача Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський центральний банк (ЄЦБ) застеріг Єврокомісію, що використання прибутку від заморожених активів російського центробанку для допомоги Україні може підірвати довіру до євро як світової валюти й зашкодити фінансовій стабільності.

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Європейський центробанк уважає, що передача Україні прибутку від заморожених активів рф «підірве довіру до євро» — FT
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:06

проговариваются товарисчи
еще китайского анонимного дипломата до купи треба
cohan
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