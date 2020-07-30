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Дистанционное закрытие ФОП

Дистанционное закрытие ФОП
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:35

Дистанционное закрытие ФОП

Доброго вечера! с открытия Фопа* и до сегодняшнего дня никакой деятельности не вел и дохода не получал, но пришел штраф . Мой счет в банке арестован исполнительной службой и выехать за границу не могу. ФОП открывал в Киеве, но переехал и поменял регистрацию. Могу ли я сейчас дистанционно решить эту проблему находясь в другой области и закроют ли дело которое открыли на меня после сдачи всех документов? Заранее благодарен
oleh_akhmedov
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