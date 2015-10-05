Вот самые актуальные и доказанные причины эмоциональных расстройств (тревога, депрессия, СДВГ, расстройства поведения и т.д.) у детей и подростков на 2025 год. Я ранжировал их по силе влияния (по данным WHO, UNICEF, Lancet Child & Adolescent Health, CDC, мета-анализам 2020–2025 гг.).
| Ранг | Причина | Как именно влияет | Размер эффекта (примерно) |
| 1 | Социальные сети и смартфоны | Бесконечный скроллинг → сравнение себя с другими, кибербуллинг, FOMO, нарушение сна из-за синего света | Самый сильный фактор роста с 2012 г. У девочек 13–16 лет +150–200 % риска депрессии при >3 ч в день (Twenge, 2024)
| 2 | Семейные проблемы | Разводы, конфликты, эмоционально холодные или гиперопекающие родители, домашнее насилие | 40–60 % детей с расстройствами имеют неблагополучную семью |
| 3 | Пандемия COVID-19 и её последствия | Изоляция, потеря близких, переход на дистанционку, потеря социальных навыков | +25–35 % новых случаев тревоги и депрессии в 2020–2023 гг. (ещё не полностью ушло) |
| 4 | Академическое давление и перегрузка | «Гонка за оценками», репетиторы с 7 лет, страх не поступить | Особенно сильно в России, Китае, Корее, Индии |
| 5 | Генетика и биология | Наследственность (если у родителей депрессия — риск ×3–5), нарушения нейротрансмиттеров | 40–50 % вклада в тяжёлые расстройства |
| 6 | Травля (буллинг) в школе и онлайн | 20–30 % подростков подвергаются регулярно → рост суицидальных мыслей в 2–3 раза |
| 7 | Экономическая нестабильность семьи | Бедность, безработица родителей → хронический стресс | В странах с высоким неравенством риск ×2 |
| 8 | Недосып и нарушение циркадных ритмов| Подростки биологически ложатся позже, но встают рано → хронический недосып | +70 % риска депрессии при <7 ч сна |
| 9 | Войны, политическая нестабильность и новости 24/7 | Дети в России, Украине, Израиле, Газе — PTSD, генерализованная тревога | В зонах конфликта до 50–70 % детей с симптомами |
| 10 | Климатическая тревога | «Мир кончается, а я ничего не могу сделать» — особенно у 14–18 лет в Европе и США| 45–60 % подростков в западных странах испытывают eco-anxiety |
| 11 | Раннее употребление ПАВ (алкоголь, вейпы, каннабиноиды) | Начинают с 12–14 лет → меняет развитие мозга | ×3–5 риск депрессии к 18 годам
| 12 | Одиночество и ослабление реальных дружеских связей | «У меня 2000 друзей в ВК/ТикТоке, но поговорить не с кем» | Рост одиночества с 2012 г. на 50–100 % |
Особо сильно действующие комбинации (2020-е годы)
- Соцсети + недосып + академическое давление → «идеальный шторм» для девочек 13–16 лет (самая быстрорастущая группа).
- Травма + генетика → тяжёлые расстройства (биполярка, шизофрения чаще проявляются в 15–20 лет).
- Пандемийная изоляция + война/новости 2022–2025 → резкий рост в России и соседних странах.
Что НЕ является главной причиной (развенчанные мифы)
- Видеоигры сами по себе — если <2–3 ч в день, скорее защищают (дают чувство контроля).
- «Всё из-за гаджетов» — да, но только при чрезмерном использовании; до 2012 года рост психических расстройств был минимальным, хотя компьютеры уже были.
про Климатическая тревога 1й раз слышу. помню я в детстве боялся что Солнце может погаснуть. С остальным вроде согласен.