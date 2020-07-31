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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:35
Дистанционное закрытие ФОП
Доброго вечера! с открытия Фопа* и до сегодняшнего дня никакой деятельности не вел и дохода не получал, но пришел штраф . Мой счет в банке арестован исполнительной службой и выехать за границу не могу. ФОП открывал в Киеве, но переехал и поменял регистрацию. Могу ли я сейчас дистанционно решить эту проблему находясь в другой области и закроют ли дело которое открыли на меня после сдачи всех документов? Заранее благодарен
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:47
oleh_akhmedov
Если у вас в городе есть ЦНАП - сходите сначала туда и объясните что хотите.
Я думаю, что они подскажут варианты.
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