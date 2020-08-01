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Експерт розповів, яким буде курс долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:56
Пропонуємо до обговорення:
Незабаром курс долара знизиться, проте до кінця року очікується повільне зростання до 31 гривні за долар. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів економічний експерт Олексій Дорошенко.
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R2
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:57
ни одно существо или машина в мире не может предсказать курс к концу года, какой смысл от таких статей
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oknerbob
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Додано: Нед 02 сер, 2020 14:54
oknerbob написав:
ни одно существо или машина в мире не может предсказать курс к концу года, какой смысл от таких статей
Как не смешно, но при яныке могли.
Зе-Чмо
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p_a_l
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