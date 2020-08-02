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Експерт розповів, яким буде
курс долара до кінця року

Експерт розповів, яким буде курс долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:56

Експерт розповів, яким буде курс долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром курс долара знизиться, проте до кінця року очікується повільне зростання до 31 гривні за долар. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів економічний експерт Олексій Дорошенко.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:57

ни одно существо или машина в мире не может предсказать курс к концу года, какой смысл от таких статей
oknerbob
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:54

  oknerbob написав:ни одно существо или машина в мире не может предсказать курс к концу года, какой смысл от таких статей

Как не смешно, но при яныке могли.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:30

А предскажите, как доллар упадет к евро и к золоту, если упадет американская экономика, а она уже на 30% упала!!!
sensei
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 00:06

sensei,
Евро по отношению к доллару этой осенью будет, скорее всего, в районе отметки 1,21-1,22 (сейчас чуть выше 1,18). Точно никто не скажет - даже профессиональные аналитики валютного рынка всегда дают несколько вариантов развития событий (как оптимистических, так и пессимистических). Но, как известно, есть правило - тенденция скорее продолжится, нежели внезапно закончится. На данный момент нет предпосылок о том, что восходящий тренд по EUR/USD вскоре завершится. Будут небольшие спады в виде коррекций, но в целом можно ожидать продолжения роста Евро. Если, что - я занимаюсь валютным рынком с 2009-го года, регулярно за ним наблюдаю, прогнозирую. Получил сертификат от одного из Форекс-брокеров.
aleksandrpedan
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