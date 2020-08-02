Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку рекордні суми.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:43
Українці заборгували за комуналку рекордні суми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку рекордні суми.
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:43
Ще трохи, і з боржниками по комуналці будуть розбиратися як із неплатниками аліментів: не випускати за кордон, забороняти оформлення майна або транспортних засобів, відбирати водійське посвідчення, притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності. Все до того іде.
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:33
А европейцы говорят о обратном!
Квартиры в Лондоне, виллы в Испании, даже замки во Франции закончились!
- Пошли в ход острова.
И всё это украинцы!
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:09
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:59
Это конечно существует.
Но проблема далеко не однозначна!
1. Существует категория получил квартиру - отключил от коммуникаций и уехал на заработки, где и сгинул.(не для кого не секрет, что жители РФ покупают квартиры - и они их ожидают, хотя они воюют против Украины увы но это так и без учёта Крыма такого много в Одессе)
2. Семья малоимущих - хоть ракам станут, но... "субсидия" оказалась пошлым фейком.
3. Семья состоятельная - просто они на ... вертели эти копейки.
4. Владельцы квартир сдающие в найм.
5. Война - но хозяину не позволили отключиться от коммуникаций, когда он уезжал - долг растёт сам по себе -"бумажный".
6. "Бизнесмены" - это бывает чаще в Киеве - вплоть до компрессорных заводов в квартирах по заправке метана в баллоны.
7. Отсутствие страховок - пожары/потопы... - стоимость восстановления коммуникаций в итоге перекладывают на жильцов - увы, бывает и такое.
8. Коммерческая недвижимость(магазинчики, мастерские,...)
.............................
- Брошенные города -
Навести порядок это дорого и не выгодно целому прошарку.
С другой стороны состояние коммуникаций жилого фонда по всей Украине - оставляет желать лучшего.
С наскока такие вещи разрешить - невозможно. Каждый случай приходится разбирать.
Если идти по пути навязываемом из-вне мы неизбежно окажемся в «Пруитт-Айгоу»
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 04 сер, 2020 02:08
Kudrjavuy
Проблема коммуналки в Законе. Законы жкх лоббировали как депутаты так и комунальщики, так что нету противовеса на понижение цены. Есть множество заинтересованных в ее повышении, поэтому единственный механизм балансирующий цену - это массовые неплатежи
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