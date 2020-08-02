Українці заборгували за комуналку рекордні суми

Додано: Пон 03 сер, 2020 21:59

Faceless написав: Марта написав: врут. Нет ни одного знакомого с долгами. врут. Нет ни одного знакомого с долгами.

Не врут.

На подъездах часто вывешивают списки должников, там суммы до десятков тысяч на квартиру, сотни тысяч на подъезд Не врут.На подъездах часто вывешивают списки должников, там суммы до десятков тысяч на квартиру, сотни тысяч на подъезд

Это конечно существует.1. Существует категория получил квартиру - отключил от коммуникаций и уехал на заработки, где и сгинул.(не для кого не секрет, что жители РФ покупают квартиры - и они их ожидают, хотя они воюют против Украины увы но это так и без учёта Крыма такого много в Одессе)2. Семья малоимущих - хоть ракам станут, но...3. Семья состоятельная - просто они на ... вертели эти копейки.4. Владельцы квартир сдающие в найм.5. Война - но хозяину не позволили отключиться от коммуникаций, когда он уезжал - долг растёт сам по себе -"бумажный".6. "Бизнесмены" - это бывает чаще в Киеве - вплоть до компрессорных заводов в квартирах по заправке метана в баллоны.7. Отсутствие страховок - пожары/потопы... - стоимость восстановления коммуникаций в итоге перекладывают на жильцов - увы, бывает и такое.8. Коммерческая недвижимость(магазинчики, мастерские,...).............................- Брошенные города -- представьте, но и там насчитывают коммуналку!!!Навести порядок это дорого и не выгодно целому прошарку.С другой стороны состояние коммуникаций жилого фонда по всей Украине - оставляет желать лучшего.Если идти по пути навязываемом из-вне мы неизбежно окажемся в «Пруитт-Айгоу»