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Порушників вагових норм у липні
оштрафували майже на 22...

Порушників вагових норм у липні оштрафували майже на 22...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:01

Порушників вагових норм у липні оштрафували майже на 22...

Пропонуємо до обговорення:
Інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) нарахували 21,5 млн грн плати за перевантаження упродовж липня.

Дивися повний текст Порушників вагових норм у липні оштрафували майже на 22 мільйони - Криклій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:01

Остановлено,проверено,начислено-это пустой пиар.Сколько поступило в бюджет???
sena_2008atp
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