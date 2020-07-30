Інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) нарахували 21,5 млн грн плати за перевантаження упродовж липня.
Дивися повний текст Порушників вагових норм у липні оштрафували майже на 22 мільйони - Криклій.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:01
Порушників вагових норм у липні оштрафували майже на 22...
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Дивися повний текст Порушників вагових норм у липні оштрафували майже на 22 мільйони - Криклій.
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:01
Остановлено,проверено,начислено-это пустой пиар.Сколько поступило в бюджет???
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