|
|
|
Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:54
Один ВОХРовец из ветеранов на поезд это дорого? Сколько ж обходится муниципальна варта в Киеве?!
-
4416635
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 02.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:10
sal написав: vitaliy_berdinskikh написав:
оплаченный то ли из госбюджета (тоесть за счёт налогов человека который поездами и не ездит или ездит но редко)
Это грубо противоречит понятию государства. Мало ли кто чем не пользуется и не будет.
Нет, совершенно не противоречит.
Государство решает общие проблемы, а не частные. Частные каждый решает за свой счёт. Построить дорогу по которой могут ездить все - задача государства. Оплатить поездку в автобусе по этой дороге - частный вопрос, исключения делаются только для каких-то отдельных небольших групп и то если государство имеет социальную программу, а это далеко не обязательный аттрибут государства.
Возвращаясь к теме. Построить жд это проблема государства. Оплатить проезд, доплатив за какие-то вещи такие как например повышенный комфорт в первом классе, бесплатное (включенное в стоимость билета) питание, кондиционеры, охрану
- это проблема пассажира едущего в поезде. А то так можно досоциалится до бесплатного проезда за счёт бюджета.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 908
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:34
Lady_N написав:
избили женщину. На ее месте могла быть Ваша дочь, сестра, жена, мать, подруга..(если так понятнее).
Так и было. Пока не избили журналистку, накатавшую тут же развернутый пост в ФБ.
А бъют и в автобусах/троллейбусах. А в такси насилуют и убивают..
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:06
Подолянин написав: phantom_systems написав:
Пара сотрудников на каждый поезд дальнего следования не сильно обременит.
А давайте Вы посчитаете кол-во поездов и умножите на кол-во полицейских. Потом еще на 3-4 нужно умножить если не больше. Поезда ходят круглосуточно а работа посменная. И умножите на зп. + полицейские два места занимают в поезде.
Эту сумму мы все будем платить из своего кармана. А армия раздолбаев Авакова станет еще больше.
Вот ведь какое дело, когда Згуладзе 5 лет назад "оптимизировала" транспортную милицию как на подвижных составах, так и линейные отделы на станциях, просто расформировав её всю, общественность особо не возражала. В результате естественно получили рост хищений в УЗ, рост преступности в подвижных составах и на станциях следования. Теперь стоит вопрос вернуть транспортную милицию, пусть в сокращённом составе, но вы и прочие недовольны, дескать, очень дорого. 5 лет назад тоже было очень дорого?
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:50
phantom_systems написав:
В результате естественно получили рост хищений в УЗ
Аж захотелось прокомментировать. А как именно ТМ боролась с хищениями в УЗ? Она делала аудит бухгалтерии? Ну или патрулировала депо и станции чтобы никто гайки не откручивал?
phantom_systems написав:
рост преступности в подвижных составах и на станциях следования
После расформирования ТМ преступность на станциях следования (это как это?) снизилась: уже не кому было разводить доверчивых граждан на незаконные обыски и вымогание бабла. В жизни сталкивался с ТМ три раз: два раза они почему-то заинтересовались моими сумками на станции Харьков-Пассажирский, один раз просто тихо бухали в соседнем купе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 908
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:10
vitaliy_berdinskikh написав: phantom_systems написав:
В результате естественно получили рост хищений в УЗ
Аж захотелось прокомментировать. А как именно ТМ боролась с хищениями в УЗ? Она делала аудит бухгалтерии? Ну или патрулировала депо и станции чтобы никто гайки не откручивал?
phantom_systems написав:
рост преступности в подвижных составах и на станциях следования
После расформирования ТМ преступность на станциях следования (это как это?) снизилась: уже не кому было разводить доверчивых граждан на незаконные обыски и вымогание бабла. В жизни сталкивался с ТМ три раз: два раза они почему-то заинтересовались моими сумками на станции Харьков-Пассажирский, один раз просто тихо бухали в соседнем купе.
Как боролась? Дела заводили. Украденное по бухгалтерии на уровне тендеров не в компетенции ТМ, а разворованное колейщиками, ремонтниками и прочими рядовыми работягами как раз расследовали. Там тоже немало было.
Преступность не снизилась, её просто формально не стало. Воровать-хулиганить в поездах и на станциях меньше не стали, просто дела заводить стало некому.
Я несколько раз с ТМ пересекался, нашей и российской. Спокойно поговорили и разошлись. Они тоже люди.
Востаннє редагувалось phantom_systems
в П'ят 07 сер, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:13
phantom_systems написав:
просто дела заводить стало некому.
Для того чтобы завести дело по инциденту в поезде не нужна специальная милиция. Та новость об избиении которая косвенно связана с обсуждением как раз подтверждает это.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 908
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:15
vitaliy_berdinskikh написав:
После расформирования ТМ преступность на станциях следования (это как это?) снизилась: уже не кому было разводить доверчивых граждан на незаконные обыски и вымогание
Задача реформ - экономия для бюджета и оптимизация, а не улучшение, собственно, раброты органов государства.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:18
vitaliy_berdinskikh написав: phantom_systems написав:
просто дела заводить стало некому.
Для того чтобы завести дело по инциденту в поезде не нужна специальная милиция. Та новость об избиении которая косвенно связана с обсуждением как раз подтверждает это.
По факту не нужна, а пресечь вполне может. Проводник сообщает начальнику поезда, тот вызывает ТМ на место преступления, закатывают дебошира в наручники и составляют протокол, затем передают на станции в линейный отдел. Там следователь квалифицирует преступление, оформляет вещдоки и заводит дело.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|