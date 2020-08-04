Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість...

Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:10

sal написав: vitaliy_berdinskikh написав: оплаченный то ли из госбюджета (тоесть за счёт налогов человека который поездами и не ездит или ездит но редко) оплаченный то ли из госбюджета (тоесть за счёт налогов человека который поездами и не ездит или ездит но редко)

Это грубо противоречит понятию государства. Мало ли кто чем не пользуется и не будет. Это грубо противоречит понятию государства. Мало ли кто чем не пользуется и не будет.

Нет, совершенно не противоречит.Государство решает общие проблемы, а не частные. Частные каждый решает за свой счёт. Построить дорогу по которой могут ездить все - задача государства. Оплатить поездку в автобусе по этой дороге - частный вопрос, исключения делаются только для каких-то отдельных небольших групп и то если государство имеет социальную программу, а это далеко не обязательный аттрибут государства.Возвращаясь к теме. Построить жд это проблема государства. Оплатить проезд, доплатив за какие-то вещи такие как например повышенный комфорт в первом классе, бесплатное (включенное в стоимость билета) питание, кондиционеры,- это проблема пассажира едущего в поезде. А то так можно досоциалится до бесплатного проезда за счёт бюджета.