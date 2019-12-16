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Finance.ua: Как
заработать здесь и сейчас?

Finance.ua: Как заработать здесь и сейчас?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:09

Finance.ua: Как заработать здесь и сейчас?

Пропонуємо до обговорення:
Без дипломов, опыта и рекомендаций
Многие время от времени задумываются о дополнительном заработке. Тот, у кого есть профессия, может подрабатывать в своей сфере. Например, няней, фотографом, дизайнером, журналистом. Но что делать людям без нужного образования и навыков или тем, у кого просто временно нет работы? В нынешний кризис вопрос очень актуальный. Мы изучили несколько бирж фрилансеров, а также сайтов по трудоустройству и сделали подборку работ, выполнение которых требует не дипломов и опыта, а, скорее, усердия и трудолюбия. Кто-то может использовать их для подработки, а некоторые даже делают на этом карьеру.

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D2
 
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