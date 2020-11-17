В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу

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vetka написав:Ежедневно только с Борисполя улетает/прилетает 16 чартеров из Турции, отдыхающие не сдают ни тестов, на программу Дия не ставят на смартфон! О чем можно вообще говорить????
Особенности национальной стратегии.
Лично я не поддерживаю идею о закрытии границ для иностранцев, потому что у нас достаточно болезни внутри страны, а миграционный поток через границу не такой значимый, чтобы изменить ситуацию с пандемией", — подчеркнул глава МИД.
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