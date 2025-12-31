Последняя оговорка лишняя, ибо арахис не является орехом. Он относится к бобовым, т.е. близкий родственник фасоли.
ЗЫ Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с) 😁
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:30
Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:58
Ні. Бродіння викликає цукор. Немає цукру - немає бродіння. Тому їжте на здоров'я, вчить французську, читайте Бальзака в оригіналі і буде вам щастя з французською кралею.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:44
airmax78
І алкотестор показує зразу 2.0 проміле
Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:17
akurt
З такою різницею цін на авто, як Турція бореться з авто на іноземних номерах? Наприклад українці чи жителі ЄС як довго можуть бути в Туреччині на своїх авто?
Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:37
На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло.
Проверено.
Просто надо жрать на полведра меньше.
Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи.
Вот это можно есть до опупения.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:40
В целом, углеводы преобразуются в глюкозу. Некоторый уровень глюкозы необходим организму, в противном случае, человек долго не протянет.
Только есть быстрые и медленные.
Медленные успевают переработаться и выделить энергию прежде чем станут жиром.
Поэтому лучше увеличить долю белковой пищи.
ИМХО.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 23:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Сроки разные для авто и человека.
В общем случае, без ВНЖ, авто - до 730 дней при условии нахождения человека более 185 в год зарубежом Турции.
Украинец по безвизу может быть в Турции 90 дней в 180 дней период (как и в Шенгене)
Додано: Суб 20 чер, 2026 05:02
Іноземець має право завезти в Туреччину авто іноземної реєстрації на термін в 2 або 4 роки (пенсіонери) без розмитнення та будь-яких платежів (крім Поліса страхування авто).
Для іноземців з ЄС - окремі більш лояльні правила.
Крім того, існує процедура «умовного розмитнення», коли іноземець отримує технічний паспорт і номери турецького зразка, зберігаючи свої власні.
В цьому випадку вся сума розмитнення зберігається на спеціальному депозитному валютному рахунку та повертається в повному обсязі при вивезенні авто з Туреччини (не виїзд за кордон, це будь-ласка, а остаточному вивезенні).
Зараз - в останні 10 днів червня - зберігається та йде до напруження інтрига: є українські авто, завезені ще навесні 2022 року, термін перебування яких зрозуміло давно закінчився.
Турки вимагали вивезти такі авто до 31.12.25.
На прохання нашого Посольства дозволили залишити до 30.06.26.
Ось зараз всі чекають розʼяснення митниці що буде 30.06.26.
За попередніми даними варіантів не буде - хто протермінував передбачені Митним кодексом 2 роки - треба виіхати разом з авто, бути за межами Туреччини 185 днів та знову завезти на 2 (4) роки без розмитнення.
Всі чекають напруженно, що буде в найближчі 10 днів.
P.S. Пан TUR доволі вірно все розтлумачив. Уточнення: щоби авто перебувало 730 днів (1460 для пенсіонерів) треба мати Вид на проживання в Туреччині. Його отримати доволі легко за фактом оренди квартири або купівлі квартири. Витрати приблизно 350$. Термін дії - до 2-х років з правом безкінечного продовження кожні 2 роки.
Якщо іноземець прожив 5 років - отримує громадянство. Якщо 8 років і його не цікавить громадянство - отримує «постійне» ВНП.
Додано: Суб 20 чер, 2026 07:17
Тільки це не про ловлю риби. Це про пошук пуголовок в бучанській калюжі, яка утворилась від прориву каналізації. . Але зате безкоштовно, бо на рибу треба витрачатись.
TUR, Акурт, дякую за відповіді. Так, прикрились турки від хитрунів.
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