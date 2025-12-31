Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3387338833893390 Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:30 airmax78 написав: Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.

Последняя оговорка лишняя, ибо арахис не является орехом. Он относится к бобовым, т.е. близкий родственник фасоли.



ЗЫ Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с) 😁 Последняя оговорка лишняя, ибо арахис не является орехом. Он относится к бобовым, т.е. близкий родственник фасоли.ЗЫ Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с) 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9629 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6538 раз. Подякували: 21815 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:58 Water написав: airmax78 написав: Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу. Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.

Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську). Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську).

Ні. Бродіння викликає цукор. Немає цукру - немає бродіння. Тому їжте на здоров'я, вчить французську, читайте Бальзака в оригіналі і буде вам щастя з французською кралею. Ні. Бродіння викликає цукор. Немає цукру - немає бродіння. Тому їжте на здоров'я, вчить французську, читайте Бальзака в оригіналі і буде вам щастя з французською кралею. airmax78 Повідомлень: 43138 З нами з: 25.10.12 Подякував: 992 раз. Подякували: 5394 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:03 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с) Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с)

Ой+

Повідомлень: 7444 З нами з: 19.04.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:44 airmax78





Бродіння викликає цукор





І алкотестор показує зразу 2.0 проміле І алкотестор показує зразу 2.0 проміле Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19366 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:17 akurt

З такою різницею цін на авто, як Турція бореться з авто на іноземних номерах? Наприклад українці чи жителі ЄС як довго можуть бути в Туреччині на своїх авто? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19366 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:37 airmax78 написав: Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу. Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.



На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло.

Проверено.

Просто надо жрать на полведра меньше.

Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи.

Вот это можно есть до опупения. На орехах тоже висцеральный жир нарастает некисло.Проверено.Просто надо жрать на полведра меньше.Очень полезно, скажем, запеченный лосось с отварной брокколи.Вот это можно есть до опупения. rjkz

Повідомлень: 18627 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8947 раз. Подякували: 5685 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:40 Faceless написав: airmax78 написав: Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці.

Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком Як і глюкоза, а значить - абсолютно все, в тому числі і шпинат з горошком



В целом, углеводы преобразуются в глюкозу. Некоторый уровень глюкозы необходим организму, в противном случае, человек долго не протянет.

Только есть быстрые и медленные.

Медленные успевают переработаться и выделить энергию прежде чем станут жиром.

Поэтому лучше увеличить долю белковой пищи.



ИМХО. В целом, углеводы преобразуются в глюкозу. Некоторый уровень глюкозы необходим организму, в противном случае, человек долго не протянет.Только есть быстрые и медленные.Медленные успевают переработаться и выделить энергию прежде чем станут жиром.Поэтому лучше увеличить долю белковой пищи.ИМХО. rjkz

Повідомлень: 18627 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8947 раз. Подякували: 5685 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2026 23:28 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Наприклад українці чи жителі ЄС як довго можуть бути в Туреччині на своїх авто? Наприклад українці чи жителі ЄС як довго можуть бути в Туреччині на своїх авто?

Сроки разные для авто и человека.

В общем случае, без ВНЖ, авто - до 730 дней при условии нахождения человека более 185 в год зарубежом Турции.

Украинец по безвизу может быть в Турции 90 дней в 180 дней период (как и в Шенгене)

https://www.mfa.gov.tr/araclarla-ilgili ... 0%B4%D0%B0 . Сроки разные для авто и человека.В общем случае, без ВНЖ, авто - до 730 дней при условии нахождения человека более 185 в год зарубежом Турции.Украинец по безвизу может быть в Турции 90 дней в 180 дней период (как и в Шенгене) TUR

Повідомлень: 343 З нами з: 05.04.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 76 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 05:02 Hotab написав: akurt

З такою різницею цін на авто, як Турція бореться з авто на іноземних номерах? Наприклад українці чи жителі ЄС як довго можуть бути в Туреччині на своїх авто? З такою різницею цін на авто, як Турція бореться з авто на іноземних номерах? Наприклад українці чи жителі ЄС як довго можуть бути в Туреччині на своїх авто?

Іноземець має право завезти в Туреччину авто іноземної реєстрації на термін в 2 або 4 роки (пенсіонери) без розмитнення та будь-яких платежів (крім Поліса страхування авто).

Для іноземців з ЄС - окремі більш лояльні правила.

Крім того, існує процедура «умовного розмитнення», коли іноземець отримує технічний паспорт і номери турецького зразка, зберігаючи свої власні.

В цьому випадку вся сума розмитнення зберігається на спеціальному депозитному валютному рахунку та повертається в повному обсязі при вивезенні авто з Туреччини (не виїзд за кордон, це будь-ласка, а остаточному вивезенні).

Зараз - в останні 10 днів червня - зберігається та йде до напруження інтрига: є українські авто, завезені ще навесні 2022 року, термін перебування яких зрозуміло давно закінчився.

Турки вимагали вивезти такі авто до 31.12.25.

На прохання нашого Посольства дозволили залишити до 30.06.26.

Ось зараз всі чекають розʼяснення митниці що буде 30.06.26.

За попередніми даними варіантів не буде - хто протермінував передбачені Митним кодексом 2 роки - треба виіхати разом з авто, бути за межами Туреччини 185 днів та знову завезти на 2 (4) роки без розмитнення.

Всі чекають напруженно, що буде в найближчі 10 днів.



P.S. Пан TUR доволі вірно все розтлумачив. Уточнення: щоби авто перебувало 730 днів (1460 для пенсіонерів) треба мати Вид на проживання в Туреччині. Його отримати доволі легко за фактом оренди квартири або купівлі квартири. Витрати приблизно 350$. Термін дії - до 2-х років з правом безкінечного продовження кожні 2 роки.

Якщо іноземець прожив 5 років - отримує громадянство. Якщо 8 років і його не цікавить громадянство - отримує «постійне» ВНП. Іноземець має право завезти в Туреччину авто іноземної реєстрації на термін в 2 або 4 роки (пенсіонери) без розмитнення та будь-яких платежів (крім Поліса страхування авто).Для іноземців з ЄС - окремі більш лояльні правила.Крім того, існує процедура «умовного розмитнення», коли іноземець отримує технічний паспорт і номери турецького зразка, зберігаючи свої власні.В цьому випадку вся сума розмитнення зберігається на спеціальному депозитному валютному рахунку та повертається в повному обсязі при вивезенні авто з Туреччини (не виїзд за кордон, це будь-ласка, а остаточному вивезенні).Зараз - в останні 10 днів червня - зберігається та йде до напруження інтрига: є українські авто, завезені ще навесні 2022 року, термін перебування яких зрозуміло давно закінчився.Турки вимагали вивезти такі авто до 31.12.25.На прохання нашого Посольства дозволили залишити доОсь зараз всі чекають розʼяснення митниці що буде 30.06.26.За попередніми даними варіантів не буде - хто протермінував передбачені Митним кодексом 2 роки - треба виіхати разом з авто, бути за межами Туреччини 185 днів та знову завезти на 2 (4) роки без розмитнення.Всі чекають напруженно, що буде в найближчі 10 днів.P.S. Пандоволі вірно все розтлумачив. Уточнення: щоби авто перебувало 730 днів (1460 для пенсіонерів)Вид на проживання в Туреччині. Його отримати доволі легко за фактом оренди квартири або купівлі квартири. Витрати приблизно 350$. Термін дії - до 2-х років з правом безкінечного продовження кожні 2 роки.Якщо іноземець прожив 5 років - отримує громадянство. Якщо 8 років і його не цікавить громадянство - отримує «постійне» ВНП. akurt

Повідомлень: 12183 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4418 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2026 07:17 flyman написав: Hotab написав: Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?

Хтось розуміє до чого тут Таджикистан?

Може до того, що "ловити рибу" там де вона є?

Може до того, що "ловити рибу" там де вона є?

Тільки це не про ловлю риби. Це про пошук пуголовок в бучанській калюжі, яка утворилась від прориву каналізації. . Але зате безкоштовно, бо на рибу треба витрачатись.

TUR, Акурт, дякую за відповіді. Так, прикрились турки від хитрунів. Тільки це не про ловлю риби. Це про пошук пуголовок в бучанській калюжі, яка утворилась від прориву каналізації. . Але зате безкоштовно, бо на рибу треба витрачатись.TUR, Акурт, дякую за відповіді. Так, прикрились турки від хитрунів. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19366 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3387338833893390 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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