Наразі сукупна потужність усіх введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації в Україні становить 1806,3 МВт.
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Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт
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Додано: Суб 20 чер, 2026 04:56
Загальна потужність розподіленої газової генерації в...
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Дивися повний текст
Загальна потужність розподіленої газової генерації в Україні перевищила 1,8 ГВт
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