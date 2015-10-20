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Переезд в Киев из провинции.
Советы по приобретению недвижи

Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:58

Всем спасибо за ответы.Сын поступил в КПИ на бюджет.Пока что устроим в общежитие и будем спокойно искать ему квартиру.
Напишу всё,что получится.Возможно, кому-то со временем тоже будет актуально.
barin
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:37

  barin написав:Я полностью серьёзен.Сын хочет поступать в КПИ. В Запорожье оставаться не хочет.


правильно делает. но покупать не надо, да и за 25 ничего приличного не найдете в киеве. пусть в общаге поживет, а там видно будет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:05

На данный момент инвесторы ожидают снижения цен на первичном рынке, связано это с тем что на первичке упали продажи в связи с:
коронокризисом
аркадой
укрбудом
Как следствие на вторичке цены тоже просядут, так что на данный момент наверное лучше годик подождать с покупкой.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:48

Кстати, недавно нашел очень удобный сервис по поиску квартир - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/. У него есть и другие аналоги, ну на этом портале есть комментарии юристов по недвижимости, в которых они рассказывают о рисках приобретения той или другой новостройки.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:45

  barin написав:Всем спасибо за ответы.Сын поступил в КПИ на бюджет.Пока что устроим в общежитие и будем спокойно искать ему квартиру.
Напишу всё,что получится.Возможно, кому-то со временем тоже будет актуально.

Єдина порада: збирайте гроші!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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