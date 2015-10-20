Переезд в Киев из провинции. Советы по приобретению недвижи

Всем спасибо за ответы.Сын поступил в КПИ на бюджет.Пока что устроим в общежитие и будем спокойно искать ему квартиру.
Напишу всё,что получится.Возможно, кому-то со временем тоже будет актуально.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 сер, 2020 15:58
Всем спасибо за ответы.Сын поступил в КПИ на бюджет.Пока что устроим в общежитие и будем спокойно искать ему квартиру.
Напишу всё,что получится.Возможно, кому-то со временем тоже будет актуально.
Додано: Суб 29 сер, 2020 16:37
правильно делает. но покупать не надо, да и за 25 ничего приличного не найдете в киеве. пусть в общаге поживет, а там видно будет
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:05
На данный момент инвесторы ожидают снижения цен на первичном рынке, связано это с тем что на первичке упали продажи в связи с:
коронокризисом
аркадой
укрбудом
Как следствие на вторичке цены тоже просядут, так что на данный момент наверное лучше годик подождать с покупкой.
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:48
Кстати, недавно нашел очень удобный сервис по поиску квартир -
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:45
Єдина порада: збирайте гроші!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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