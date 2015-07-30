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Осторожно мошенники (актуально
для малоопытных стартаперов и

Осторожно мошенники (актуально для малоопытных стартаперов и
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 16:12

Осторожно мошенники (актуально для малоопытных стартаперов и

Внимание мошенники (Киев)!!! Здравствуйте, обратите внимание на эти номера 0933637114 и 0993925977 и данную ситуацию, если столкнетесь с ней. Мошенники работают по следующей модели, вызванивают, проявляют заинтересованность в вашем бизнесе или стартапе для инвестиций, назначают встречу. Далее на встрече разыгрывают сцену, где принимают участие 2-4 человека: персонаж №1 - так званый инвестор (солидный мужик), его жена (которая не пришла на встречу), менеджер (который встречает и ведет на встречу), персонаж №2 - сторонний подчинённый (который якобы должен забрать некие документы на подпись).

Суть заключается в следующем, сначала идет знакомство и определенная легенда от инвестора, потом подключается второй персонаж, что ждет документы на подпись, пока он их ждет, данные персонажи разыгрывают сцену, в которой они пытаются вовлечь сыграть в карты, где поначалу игра идет символично, потом на деньги инвестора, которые также по стечению обстоятельств лежат на столе (символические несколько гривен разного номинала). Также за ранее подготовлены 3 стакана для воды (не известно подмешивают ли туда что-то). При раздаче один из шулеров подтасовывает под вас хорошую карту (практически победную), чтобы создать азарт победы, в итоге вас склоняют положить свою символическую сумму, а сами повышают ставки, таким образом вовлечь вас также вложиться большой суммой и попасть на деньги. Мне хватило опыта понять суть уже на этапе этой встречи 3 партии, я положил символические 60 грн, после повышения персонажем №1 на грн 200, персонаж №2 повышает на 1000 грн, в этот момент я скинул карты, хотя имел якобы победные карты -) и закончил данную встречу со словами, что я пришёл не в карты играть, а обсуждать суть встречи. Жена персонажа якобы случайным образом задерживает в салоне красоты на 2 часа, с целью ещё подождать, чего я не стал и ушёл. В целом думаю там есть разные сценарии в плоть до спаивания или втягивания вас на крупный проигрыш, или подмешивание что-то в воду.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И В ТАКОМ СЛУЧАИ ПРОСТО УХОДИТЕ С ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ДЕЛОВОЙ ВСТРЕЧИ И НЕ ВВЯЗЫВАЙТЕСЬ В ИГРУ ЭТИХ ШУЛЕРОВ!!! Предъявить по факту им нечего ведь все идет на добровольном взаимодействии.
vlasiuk79
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