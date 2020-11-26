"Класична революція" вже закінчилась, але народ незадоволений. Зміна влади може відбутися за рік, за два.
Зараз вони ніби бастують, але яка реальна масовість забастовок важко сказати, бо СМІ дуже перебільшують все.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 14:03
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:11
Хз, что это за блогир, но видос показался интересным:
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:10
Білорусь один в один повторює шлях України.
Нагадаю, що після здачі Вірменії, у Росії фактично залишився ОДИН союзник - Білорусь. І то цей союз тримається виключно на Лукашенко. Впаде Лукашенко, можливо і кінець "союзу".
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:42
Також можливо, що це тільки початок нового Союзу. Гарненько забутого старого на нових природніх засадах.
Життя триває.
пс. ссср тут скраю, тінню. як частина нашої Історії.
імхо. якщо Лукашенко втримається, тим гірше для *союзної* федерації.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:48
Со времен Александра III у России всегда было всего 2 союзника, и лишь сравнительно недавно их стало 3 - и все.
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:29
За часів Александрів Росія громила усіх направо і наліво, але ті часи вже минули.
Сьогодні маленький Азербайджан збиває російський гелікоптер на території союзника Росії, а Росія тихенько сидить і мовчить.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:05
Re: Політична ситуація в Білорусі
Лукашенко пообещал не быть президентом после принятия новой Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом, когда в стране будет принята новая Конституция.
«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — приводит его слова Tut.by.
Он добавил, что не допустит, «чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал». «Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — сказал белорусской президент.
Лукашенко еще в июне говорил, что работа по поправкам в основной закон ведется. Исправления будут «решительные», обещал он.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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