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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:03

  jj1981ua написав:короче, рЭволюция все. несите новую.

"Класична революція" вже закінчилась, але народ незадоволений. Зміна влади може відбутися за рік, за два.
Зараз вони ніби бастують, але яка реальна масовість забастовок важко сказати, бо СМІ дуже перебільшують все.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:11

Хз, что это за блогир, но видос показался интересным:

А што такое? Еўропа не спадабалася?

А, змагары? Чего носы повесили — вы ж ради этого на Бацьку тявкали. Предлагали же вам на Украину полюбоваться, но у вас же «другое», латвийского разлива. Жрите теперь, подонки, не обляпайтесь.

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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:10

Привет от беларусов Путину: сторонников союза с Россией за месяц стало на 11% меньше!
Білорусь один в один повторює шлях України.

Нагадаю, що після здачі Вірменії, у Росії фактично залишився ОДИН союзник - Білорусь. І то цей союз тримається виключно на Лукашенко. Впаде Лукашенко, можливо і кінець "союзу".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:42

  andrijk777 написав:Привет от беларусов Путину: сторонников союза с Россией за месяц стало на 11% меньше!
Білорусь один в один повторює шлях України.

Нагадаю, що після здачі Вірменії, у Росії фактично залишився ОДИН союзник - Білорусь. І то цей союз тримається виключно на Лукашенко. Впаде Лукашенко, можливо і кінець "союзу".

Також можливо, що це тільки початок нового Союзу. Гарненько забутого старого на нових природніх засадах.
Життя триває.
пс. ссср тут скраю, тінню. як частина нашої Історії.
імхо. якщо Лукашенко втримається, тим гірше для *союзної* федерації.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:48

  bevzaalex написав:
  andrijk777 написав:Привет от беларусов Путину: сторонников союза с Россией за месяц стало на 11% меньше!
Білорусь один в один повторює шлях України.

Нагадаю, що після здачі Вірменії, у Росії фактично залишився ОДИН союзник - Білорусь. І то цей союз тримається виключно на Лукашенко. Впаде Лукашенко, можливо і кінець "союзу".

Також можливо, що це тільки початок нового Союзу. Гарненько забутого старого на нових природніх засадах.
Життя триває.
пс. ссср тут скраю, тінню. як частина нашої Історії.
імхо. якщо Лукашенко втримається, тим гірше для *союзної* федерації.

Со времен Александра III у России всегда было всего 2 союзника, и лишь сравнительно недавно их стало 3 - и все.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:29

  Волгарь написав:Со времен Александра III у России всегда было всего 2 союзника, и лишь сравнительно недавно их стало 3 - и все.

За часів Александрів Росія громила усіх направо і наліво, але ті часи вже минули.
Сьогодні маленький Азербайджан збиває російський гелікоптер на території союзника Росії, а Росія тихенько сидить і мовчить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:05

Re: Політична ситуація в Білорусі

Лукашенко пообещал не быть президентом после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом, когда в стране будет принята новая Конституция.

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — приводит его слова Tut.by.

Он добавил, что не допустит, «чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал». «Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — сказал белорусской президент.

Лукашенко еще в июне говорил, что работа по поправкам в основной закон ведется. Исправления будут «решительные», обещал он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/11/2020/ ... 45438f4861
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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