Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:05

Лукашенко пообещал не быть президентом после принятия новой КонституцииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом, когда в стране будет принята новая Конституция.«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — приводит его слова Tut.by.Он добавил, что не допустит, «чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал». «Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — сказал белорусской президент.Лукашенко еще в июне говорил, что работа по поправкам в основной закон ведется. Исправления будут «решительные», обещал он.Подробнее на РБК: