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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:18
Інвестиції 2020: як заробити на акціях світових компаній
00:26 як громадянам України інвестувати гроші в акції найбільших світових компаній
01:22 мінімальна сума для інвестицій в акції?
02:39 які акції найближчим часом будуть дорожчати, а які можуть втратити в ціні
05:31 На які особливості компаній слід звертати увагу, вибираючи акції
08:27 диверсифікація ризиків і оптимальний інвестиційний портфель
10:43 що таке ETF, чи можна з їх допомогою без зайвої праці диверсифікувати портфель
13:50 що таке IPO і чи варто в них брати участь
15:32 чи можливо знайти "новий Amazon" - компанію, інвестувавши в яку 1000 доларів зараз, через 20 років можна було стати мільйонером
18:14 що вигідніше: самостійно купувати акції на фондовому ринку або довірити гроші інвестиційному фонду
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