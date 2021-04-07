Эканоміка і фінансы Беларусі

Динамика объема срочных вкладов физических лиц в банках – хороший показатель состояния дел в стране. По нему можно узнать о настроениях и ожиданиях в обществе, как изменилось доверие к финансово-банковской системе, к национальной валюте, да и к государству в целом, каков уровень доходов населения.
В ближайшее время в Беларуси ситуация на рынке труда будет только ухудшаться: экономический кризис начался, зарплаты уже падают в реальном и долларовом выражении. Политический кризис продолжается, политико-идеологическое давление сегодняшней белорусской власти на простых людей зашкаливает.
На валютных торгах БВФБ 7 апреля 2021-го курс доллара обновил исторический максимум в Беларуси, поднявшись до 2,6676 BYN. При этом в марте белорусы очень активно продавали иностранную валюту, особенно наличную. В апреле на фоне происходящего в Беларуси, особенно, в России, поведение населения на валютном рынке может сильно измениться в сторону возвращения а более активной покупки иностранной валюты.