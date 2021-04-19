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Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 11:35

Какие настроения и ожидания сейчас у белорусских вкладчиков

https://infobank.by/infolinebigview/vkl ... okazyvaet/

Динамика объема срочных вкладов физических лиц в банках – хороший показатель состояния дел в стране. По нему можно узнать о настроениях и ожиданиях в обществе, как изменилось доверие к финансово-банковской системе, к национальной валюте, да и к государству в целом, каков уровень доходов населения.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 15:39

в Беларуси – рекордное падение зарплат

https://infobank.by/infolinebigview/kri ... e-zarplat/
диаграммы

...реальное падение оказалось рекордным за 20 лет...
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 14:15

Нет работы или работников? В Беларуси – исторический минимум занятых в экономике

https://infobank.by/infolinebigview/net ... ekonomike/

В ближайшее время в Беларуси ситуация на рынке труда будет только ухудшаться: экономический кризис начался, зарплаты уже падают в реальном и долларовом выражении.
Политический кризис продолжается, политико-идеологическое давление сегодняшней белорусской власти на простых людей зашкаливает.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:21

Ситуация на валютном рынке Беларуси

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... j-dollary/
диаграммы и графики

На валютных торгах БВФБ 7 апреля 2021-го курс доллара обновил исторический максимум в Беларуси, поднявшись до 2,6676 BYN.
При этом в марте белорусы очень активно продавали иностранную валюту, особенно наличную.
В апреле на фоне происходящего в Беларуси, особенно, в России, поведение населения на валютном рынке может сильно измениться в сторону возвращения а более активной покупки иностранной валюты.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:43

Какие вклады выбирают беларусы в условиях девальвационных ожиданий

https://infobank.by/infolinebigview/zhe ... bezhnostj/
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:54

Объем депозитов населения упал до минимума за 8,5 лет

https://infobank.by/infolinebigview/oby ... -s-kursom/

В долларовом эквиваленте сегодняшняя, на конец марта, сумма – $8,539 млрд – наименьшая с октября 2012 года: объем депозитов физлиц всех видов и во всех валютах упал в долларах до минимума за 8,5 лет.
maksimus silvestris
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  #<1 ... 4567
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