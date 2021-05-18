Эканоміка і фінансы Беларусі

в Беларуси выбор валюты вклада часто напоминает игру в рулетку: кто-то ставит на BYN-рубль, кто-то – на доллар. Особенно сейчас, когда на валютном рынке происходит что-то непонятное: белорусская валюта то падает до исторического минимума к доллару, то через пару недель уже стоит дороже, чем несколько месяцев назад.
события в этом году развиваются так, что сложно строить не то что долгосрочные, а даже краткосрочные прогнозы по финансовой ситуации в Беларуси. Чего стоят только одни санкции, уровень и силу которых трудно предугадать.