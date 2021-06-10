Эканоміка і фінансы Беларусі

в Беларуси выбор валюты вклада часто напоминает игру в рулетку: кто-то ставит на BYN-рубль, кто-то – на доллар. Особенно сейчас, когда на валютном рынке происходит что-то непонятное: белорусская валюта то падает до исторического минимума к доллару, то через пару недель уже стоит дороже, чем несколько месяцев назад.
события в этом году развиваются так, что сложно строить не то что долгосрочные, а даже краткосрочные прогнозы по финансовой ситуации в Беларуси. Чего стоят только одни санкции, уровень и силу которых трудно предугадать.
Национальный банк Беларуси впервые показал, под какие, в среднем по банкам, проценты население открывает депозиты в разрезе четырех основных валют. Раньше было разделение статистики только надвое: на национальный сектор – депозиты в белорусских рублях, и иностранный – депозиты во всех остальных валютах.
По объему и динамике розничной торговли можно определить благосостояние населения любой страны. Больше доходов у людей и они повышаются – больше потребление, растут расходы. В том числе – расходы на продовольственные и непродовольственные товары в магазинах и других пунктах розничной торговли. интересно сравнить показатели по апрелю с соседними странами, например, с соответствующей украинской статистикой.
После сильнейшего за много месяцев укрепления белорусского рубля в апреле и продолжения этого укрепления в мае, что невероятно радовало BYN-рублевых вкладчиков, самый конец мая их сильно разочаровал: курсовое движение вдруг резко развернулось в сторону ослабления белорусской валюты и роста курсов иностранных валют.
Вчера, 10 июня 2021 года, курс доллара в Беларуси впервые с августа 2020-го, опустился ниже отметки 2,5 BYN/$: власти таки «дожали американца», опустив его ниже «психологического рубежа». Что же так укрепляет белорусский рубль вот уже два месяца, после достижения 7 апреля долларом пикового – исторически рекордного в Беларуси – курса 2,6676 BYN/$? Конечно, на ум сразу приходит поступление в Беларусь неделю назад $500 млн (в российских рублях) межгосударственного кредита России. А еще обнаруженный нами раньше «залив» денег извне в банковскую систему Беларуси (порядка $300 млн в апреле), что привело к увеличению ее обязательств перед нерезидентами (очевидно, «залив» денег продолжился и в мае, но майские данные для подтверждения этого появятся только на следующей неделе). Но есть еще один фактор, поддерживающий белорусский рубль на плаву, который является не только фундаментальным, но и главным признаком отличия нынешнего кризиса от кризиса 2011 года, когда курс доллара за полгода вырос в 2,8 раз.