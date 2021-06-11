Эканоміка і фінансы Беларусі

Вчера, 10 июня 2021 года, курс доллара в Беларуси впервые с августа 2020-го, опустился ниже отметки 2,5 BYN/$: власти таки «дожали американца», опустив его ниже «психологического рубежа». Что же так укрепляет белорусский рубль вот уже два месяца, после достижения 7 апреля долларом пикового – исторически рекордного в Беларуси – курса 2,6676 BYN/$?

Конечно, на ум сразу приходит поступление в Беларусь неделю назад $500 млн (в российских рублях) межгосударственного кредита России. А еще обнаруженный нами раньше «залив» денег извне в банковскую систему Беларуси (порядка $300 млн в апреле), что привело к увеличению ее обязательств перед нерезидентами (очевидно, «залив» денег продолжился и в мае, но майские данные для подтверждения этого появятся только на следующей неделе).

Но есть еще один фактор, поддерживающий белорусский рубль на плаву, который является не только фундаментальным, но и главным признаком отличия нынешнего кризиса от кризиса 2011 года, когда курс доллара за полгода вырос в 2,8 раз.