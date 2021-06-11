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Эканоміка і фінансы Беларусі
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 19:58

Казино «Депозит», курсовая рулетка. Какая ставка выигрывает?

какие депозиты сейчас выгодны в Беларуси - расчет доходности

https://infobank.by/infolinebigview/kaz ... yigryvaet/

в Беларуси выбор валюты вклада часто напоминает игру в рулетку: кто-то ставит на BYN-рубль, кто-то – на доллар. Особенно сейчас, когда на валютном рынке происходит что-то непонятное: белорусская валюта то падает до исторического минимума к доллару, то через пару недель уже стоит дороже, чем несколько месяцев назад.
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 14:08

Доллар в Беларуси упал до минимума в этом году. Какой курс нужен вкладчикам?

https://infobank.by/infolinebigview/dol ... proigratj/
диаграммы

события в этом году развиваются так, что сложно строить не то что долгосрочные, а даже краткосрочные прогнозы по финансовой ситуации в Беларуси. Чего стоят только одни санкции, уровень и силу которых трудно предугадать.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:28

Какими деньгами укрепили белорусский рубль
Сколько валютных активов и валютных долгов сейчас в банковской системе Беларуси

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... -belarusi/

диаграммы
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 18:07

Особенности национального выбора вклада.
В каких валютах и под какие проценты белорусы открывают депозиты?

https://infobank.by/infolinebigview/oso ... -depozity/
диаграммы

Национальный банк Беларуси впервые показал, под какие, в среднем по банкам, проценты население открывает депозиты в разрезе четырех основных валют. Раньше было разделение статистики только надвое: на национальный сектор – депозиты в белорусских рублях, и иностранный – депозиты во всех остальных валютах.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 12:31

Средняя зарплата в Беларуси в долларах - размер и динамика

https://infobank.by/infolinebigview/vch ... -po-pyatj/
диаграммы
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 13:02

Как дела в розничной торговле Беларуси
Сравнение с Украиной

https://infobank.by/infolinebigview/pro ... onchilsya/
диаграммы

По объему и динамике розничной торговли можно определить благосостояние населения любой страны. Больше доходов у людей и они повышаются – больше потребление, растут расходы. В том числе – расходы на продовольственные и непродовольственные товары в магазинах и других пунктах розничной торговли.
интересно сравнить показатели по апрелю с соседними странами, например, с соответствующей украинской статистикой.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:50

Что происходит с белорусским рублем

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... kij-rublj/

диаграммы

После сильнейшего за много месяцев укрепления белорусского рубля в апреле и продолжения этого укрепления в мае, что невероятно радовало BYN-рублевых вкладчиков, самый конец мая их сильно разочаровал: курсовое движение вдруг резко развернулось в сторону ослабления белорусской валюты и роста курсов иностранных валют.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:49

какие вклады сейчас выгодные в Беларуси - расчет и сравнение

https://infobank.by/infolinebigview/rub ... -naoborot/
диаграммы
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:23

Доллар – меньше 2,5 BYN. Что еще поддерживает курс белорусского рубля, кроме вливаний денег извне?

https://infobank.by/infolinebigview/dol ... neg-izvne/

Вчера, 10 июня 2021 года, курс доллара в Беларуси впервые с августа 2020-го, опустился ниже отметки 2,5 BYN/$: власти таки «дожали американца», опустив его ниже «психологического рубежа». Что же так укрепляет белорусский рубль вот уже два месяца, после достижения 7 апреля долларом пикового – исторически рекордного в Беларуси – курса 2,6676 BYN/$?
Конечно, на ум сразу приходит поступление в Беларусь неделю назад $500 млн (в российских рублях) межгосударственного кредита России. А еще обнаруженный нами раньше «залив» денег извне в банковскую систему Беларуси (порядка $300 млн в апреле), что привело к увеличению ее обязательств перед нерезидентами (очевидно, «залив» денег продолжился и в мае, но майские данные для подтверждения этого появятся только на следующей неделе).
Но есть еще один фактор, поддерживающий белорусский рубль на плаву, который является не только фундаментальным, но и главным признаком отличия нынешнего кризиса от кризиса 2011 года, когда курс доллара за полгода вырос в 2,8 раз.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:53

Вторая попытка оказалась удачной: доллар уже почти как до девальвации, а евро стремится к 3,0 BYN. Зачем это всё?

https://infobank.by/infolinebigview/vto ... -eto-vsyo/

власти, вероятно, решили-таки укрепить белорусский рубль до некоей назначенной ими же самими оценки: к доллару – до августовского додевальвационного уровня, к евро – до 3,0 BYN/€. А дальше, видимо, предстоит курсовое закрепление.
Потому что опускать валютную корзину до уровня августа 2020-го слишком трудно и дорого, сил на это нет. Да и не выгодно – придется в таком случае сильно опустить и российский рубль.
maksimus silvestris
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  #<1 ... 5678
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