Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:15
maksimus silvestris
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Додано: Чет 17 чер, 2021 11:14
Объем депозитов населения в Беларуси упал до многолетнего минимума. https://infobank.by/infolinebigview/oby ... biljnostj/
диаграммы
остатки на депозитах физических лиц сокращаются, а в мае это сокращение оказалось наибольшим с августа-сентября прошлого года, когда бушевали политические страсти, уличные протесты и обвал белорусского рубля.
maksimus silvestris
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Додано: Вів 29 чер, 2021 18:42
Что предусматривают санкции в отношении Беларуси, каковы будут последствия и выдержит ли их BYN-рубль? https://infobank.by/infolinebigview/cht ... byn-rublj/ то это за санкции конкретно, что будет если к ним присоединится Украина и США
maksimus silvestris
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:59
Белорусский рубль ослаб – по версии народа, но укрепился – по версии Нацбанка https://infobank.by/infolinebigview/bel ... a-kak-tak/
maksimus silvestris
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:18
дави бульбашей!
Replay
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