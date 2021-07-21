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Эканоміка і фінансы Беларусі
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:15

Сколько автомобилей и на какую сумму ввозят белорусы?

https://infobank.by/infolinebigview/sko ... -belorusy/
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:14

Объем депозитов населения в Беларуси упал до многолетнего минимума.

https://infobank.by/infolinebigview/oby ... biljnostj/
диаграммы

остатки на депозитах физических лиц сокращаются, а в мае это сокращение оказалось наибольшим с августа-сентября прошлого года, когда бушевали политические страсти, уличные протесты и обвал белорусского рубля.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:42

Что предусматривают санкции в отношении Беларуси, каковы будут последствия и выдержит ли их BYN-рубль?

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... byn-rublj/

то это за санкции конкретно, что будет если к ним присоединится Украина и США
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:59

Белорусский рубль ослаб – по версии народа, но укрепился – по версии Нацбанка

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... a-kak-tak/
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 06:49

Белорусские банки теряют деньги людей

https://infobank.by/infolinebigview/ban ... stanovitj/
диаграммы

Еще не так давно – 1,5 года назад – население было главным «поставщиком» финансовых ресурсов для банковской системы Беларуси второго уровня: доля средств граждан в суммарных банковских пассивах достигала трети от всех.
Но события 2020 года, а именно – весенний ковид-кризис и осенний политический кризис, оба сопровождавшиеся выносом вкладов из банков и девальвацией BYN-рубля – заметно изменил структуру пассивов: удельный вес средств физических лиц сократился, банки лишились значительной – исчисляемой миллиардами BYN-рублей – суммы денег.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 16:14

Что помогает держать валютный курс в Беларуси
откуда приходит валюта в Беларусь?

https://infobank.by/infolineview/chto-p ... zidentami/
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:45

Белорусы решили вынести все валютные вклады? Хватит ли валюты у банков?

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... -u-bankov/
диаграммы

Начавшееся в мае резкое ухудшение динамики в секторе депозитов физических лиц в иностранной валюте, когда население начало изымать не только срочные валютные вклады, что уже стало обычным делом, но уже и деньги с валютных карточек, в июне не только продолжилось, а усилилось: динамика стала еще более негативной – самой плохой с сентября 2020 года.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:28

Белорусский рубль перешел в контратаку: все валюты рекордно подешевели. Что произошло на бирже?
что произошло на валютном рынке

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... na-birzhe/
диаграммы

вливание долларов (очевидно, из резервов) на биржу было действом сугубо административное. Вероятно – для возможности приобретения более дешевой валюты неким крупным долларовым заемщиком, понятно, что государственным, в целях обслуживания своего валютного (долларового) долга.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:48

Свежий банковской рейтинг. Самые прибыльные и рентабельные банки Беларуси

https://infobank.by/infolinebigview/sve ... -belarusi/
диаграммы
maksimus silvestris
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