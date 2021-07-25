Эканоміка і фінансы Беларусі

остатки на депозитах физических лиц сокращаются, а в мае это сокращение оказалось наибольшим с августа-сентября прошлого года, когда бушевали политические страсти, уличные протесты и обвал белорусского рубля.
Еще не так давно – 1,5 года назад – население было главным «поставщиком» финансовых ресурсов для банковской системы Беларуси второго уровня: доля средств граждан в суммарных банковских пассивах достигала трети от всех. Но события 2020 года, а именно – весенний ковид-кризис и осенний политический кризис, оба сопровождавшиеся выносом вкладов из банков и девальвацией BYN-рубля – заметно изменил структуру пассивов: удельный вес средств физических лиц сократился, банки лишились значительной – исчисляемой миллиардами BYN-рублей – суммы денег.
Начавшееся в мае резкое ухудшение динамики в секторе депозитов физических лиц в иностранной валюте, когда население начало изымать не только срочные валютные вклады, что уже стало обычным делом, но уже и деньги с валютных карточек, в июне не только продолжилось, а усилилось: динамика стала еще более негативной – самой плохой с сентября 2020 года.
вливание долларов (очевидно, из резервов) на биржу было действом сугубо административное. Вероятно – для возможности приобретения более дешевой валюты неким крупным долларовым заемщиком, понятно, что государственным, в целях обслуживания своего валютного (долларового) долга.
денежные власти или крупные госпредприятия используют период уплаты налогов, когда многие сдают валюту, и она дешевеет, для покупки более дешевой валюты для обслуживания внешнего долга. Кроме того, можно предположить, что вливание долларов идет еще и из резервов (валютной интервенцией), что приводит к еще большему падению доллара.