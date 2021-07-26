Эканоміка і фінансы Беларусі

диаграммы
всеобщее улучшение и повышение зарплат в долларах в Беларуси – может быть осуществимо только при сохранении положительной динамики в экономики и удержании курса доллара до конца 2021 года в рамках запланированного.
Что в условиях санкций потребует не только дополнительных усилий экспорта «запрещёнки», но и дополнительных внешних вливаний – кредитов в размере нескольких миллиардов долларов.
Без них ЗВР быстро сократятся до критического уровня из-за необходимости погашения внешних долгов, белорусский рубль, значит, девальвируется, и средняя зарплата в долларах снизится в долларовом эквиваленте