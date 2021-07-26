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Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:55

Какая средняя зарплата в Беларуси в долларах и какой она будет дальше в 2021 году

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... -dollarax/
диаграммы

всеобщее улучшение и повышение зарплат в долларах в Беларуси – может быть осуществимо только при сохранении положительной динамики в экономики и удержании курса доллара до конца 2021 года в рамках запланированного.
Что в условиях санкций потребует не только дополнительных усилий экспорта «запрещёнки», но и дополнительных внешних вливаний – кредитов в размере нескольких миллиардов долларов.
Без них ЗВР быстро сократятся до критического уровня из-за необходимости погашения внешних долгов, белорусский рубль, значит, девальвируется, и средняя зарплата в долларах снизится в долларовом эквиваленте
maksimus silvestris
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