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Эканоміка і фінансы Беларусі
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:55

Какая средняя зарплата в Беларуси в долларах и какой она будет дальше в 2021 году

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... -dollarax/
диаграммы

всеобщее улучшение и повышение зарплат в долларах в Беларуси – может быть осуществимо только при сохранении положительной динамики в экономики и удержании курса доллара до конца 2021 года в рамках запланированного.
Что в условиях санкций потребует не только дополнительных усилий экспорта «запрещёнки», но и дополнительных внешних вливаний – кредитов в размере нескольких миллиардов долларов.
Без них ЗВР быстро сократятся до критического уровня из-за необходимости погашения внешних долгов, белорусский рубль, значит, девальвируется, и средняя зарплата в долларах снизится в долларовом эквиваленте
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:29

Догнать Украину. Как идет посткризисное восстановление в Беларуси?

https://infobank.by/infolinebigview/dog ... -belarusi/
диаграммы
сравнение Беларуси и Украины по темпам роста розничной торговли

выход Украины из ковид-кризиса, если смотреть на динамику розничного товарооборота, намного более быстрый, чем Беларуси, где на замену ковидного пришел политический кризис, что ухудшило ситуацию.
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 19:17

обзор валютного рынка в Беларуси и не только

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... dorozhaet/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:22

Внешняя торговли Беларуси
что поддерживает курс BYN-рубля

https://infobank.by/infolinebigview/vne ... ankciyami/
диаграммы

Сальдо – разница между экспортом товаров и услуг и их импортом – сильно плюсовое, достигшее рекордных значений. Так, с начала 2020 года по июнь 2021-го из 18 месяцев экспорт превысил импорт в 17-и. За эти 18 месяцев суммарное плюсовое внешнеторговое сальдо составило $3,727 млрд.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:56

На чём больше всего зарабатывают банки Беларуси?
структура доходов

https://infobank.by/infolinebigview/na- ... -belarusi/
диаграммы
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:27

Какие банки стали больше за кризис, а какие – меньше?
Рейтинг размера и динамики активов банков Беларуси

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... -belarusi/
диаграммы

Размер банка – его активы/пассивы – важнейший валовый показатель финансовых возможностей, устойчивости, силы и влияния банка, а динамика этих активов/пассивов показывает вектор и скорость развития банка.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:25

Какие сейчас зарплаты в Беларуси в долларах

https://infobank.by/infolinebigview/zar ... za-4-goda/
диаграммы
Средняя по Беларуси зарплата в июле 2021 года – наибольшая в долларах за последние 7 лет,
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:04

У белорусов резко выросли расходы на еду

Белстат обнародовал статистику розничного товарооборота – где, как и насколько изменились расходы населения – на что белорусы стали больше тратить деньги. И по ней видно, что в июле резко выросли розничные продажи, но в первую очередь – продовольственных товаров: белорусы стали больше тратить денег на еду.


https://infobank.by/infolineview/u-belo ... e-kushatj/

статистика розничного тооварооборота

По объему и динамике розничной торговли можно судить о размере и динамике благосостояния населения любой страны.


сравнение с Украиной
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