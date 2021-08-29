Эканоміка і фінансы Беларусі

всеобщее улучшение и повышение зарплат в долларах в Беларуси – может быть осуществимо только при сохранении положительной динамики в экономики и удержании курса доллара до конца 2021 года в рамках запланированного. Что в условиях санкций потребует не только дополнительных усилий экспорта «запрещёнки», но и дополнительных внешних вливаний – кредитов в размере нескольких миллиардов долларов. Без них ЗВР быстро сократятся до критического уровня из-за необходимости погашения внешних долгов, белорусский рубль, значит, девальвируется, и средняя зарплата в долларах снизится в долларовом эквиваленте
Сальдо – разница между экспортом товаров и услуг и их импортом – сильно плюсовое, достигшее рекордных значений. Так, с начала 2020 года по июнь 2021-го из 18 месяцев экспорт превысил импорт в 17-и. За эти 18 месяцев суммарное плюсовое внешнеторговое сальдо составило $3,727 млрд.
Размер банка – его активы/пассивы – важнейший валовый показатель финансовых возможностей, устойчивости, силы и влияния банка, а динамика этих активов/пассивов показывает вектор и скорость развития банка.
Белстат обнародовал статистику розничного товарооборота – где, как и насколько изменились расходы населения – на что белорусы стали больше тратить деньги. И по ней видно, что в июле резко выросли розничные продажи, но в первую очередь – продовольственных товаров: белорусы стали больше тратить денег на еду.
объёмы импорта, экспорта и продаж машин в стране диаграммы
со II квартала пошёл фактический реэкспорт дешёвых легковых авто из Китая в Россию, усилившийся в июне. Что напоминает 2011 год, когда также какое-то время длился реэкспорт машин в Россию, но из стран Европы.