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Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:38

Беларусь таки получила «вертолётных денег» от МВФ. Но что ещё изменилось в ЗВР Беларуси?

https://infobank.by/infolineview/belaru ... -belarusi/
диаграммы

Беларусь получила от МВФ свой кусочек «вертолётных денег» – самого значительного в истории МВФ глобального распределения СДР («валюта МВФ») в рамках поддержки мировой экономики, стимулирования её восстановления после ковид-кризиса.
Для Беларуси эти полученные СДР, а они по методологии МВФ имеют право зачисляться в международные резервы любой страны, очень существенно нарастили ЗВР Беларуси: ЗВР стали наибольшими с июля 2020 года – $8,497 млрд, увеличившись за август на 14,2%.
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 12:36

В Беларуси - рекордный объём сдачи валюты населением

https://infobank.by/infolineview/zatari ... prodavali/
диаграммы

начиная с мая, каждый месяц увеличивался объём продажи валюты населением. И в июле, впервые с декабря 2019-го, объём проданной физлицами иностранной валюты стал уже больше купленной. Причём объём этот оказался рекордным в истории – $939 млн.
В августе это повторилось, и даже усилилось: продажа населением иностранной валюты в августе снова увеличилась, и даже больше, чем в предыдущие три месяца роста.
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 12:53

Успеть заработать перед санкциями. Прибыль и рентабельность банковской системы Беларуси

https://infobank.by/infolineview/uspetj ... -belarusi/

диаграммы
в конце - сравнение с Украиной
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:18

Какие сейчас зарплаты в Беларуси

https://infobank.by/infolineview/zarpla ... -v-strane/

реальная, в долларах, по областям и профессиям
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  #<1 ... 891011
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