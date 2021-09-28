Эканоміка і фінансы Беларусі

Беларусь получила от МВФ свой кусочек «вертолётных денег» – самого значительного в истории МВФ глобального распределения СДР («валюта МВФ») в рамках поддержки мировой экономики, стимулирования её восстановления после ковид-кризиса. Для Беларуси эти полученные СДР, а они по методологии МВФ имеют право зачисляться в международные резервы любой страны, очень существенно нарастили ЗВР Беларуси: ЗВР стали наибольшими с июля 2020 года – $8,497 млрд, увеличившись за август на 14,2%.
начиная с мая, каждый месяц увеличивался объём продажи валюты населением. И в июле, впервые с декабря 2019-го, объём проданной физлицами иностранной валюты стал уже больше купленной. Причём объём этот оказался рекордным в истории – $939 млн. В августе это повторилось, и даже усилилось: продажа населением иностранной валюты в августе снова увеличилась, и даже больше, чем в предыдущие три месяца роста.