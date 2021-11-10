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Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 08 лис, 2021 13:55
Насколько хватит запасов валюты? Достаточность ЗВР Беларуси – меньше, чем Украиныhttps://infobank.by/infolineview/naskol ... m-ukrainy/
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:06
Внешняя торговля Беларуси товарами и услугами
- все главные цифры
диаграммыhttps://infobank.by/infolineview/skoljk ... -v-strane/
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maksimus silvestris
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
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