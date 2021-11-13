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Эканоміка і фінансы Беларусі

Эканоміка і фінансы Беларусі
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 13:55

Насколько хватит запасов валюты? Достаточность ЗВР Беларуси – меньше, чем Украины

https://infobank.by/infolineview/naskol ... m-ukrainy/

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:06

Внешняя торговля Беларуси товарами и услугами - все главные цифры
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:38

Инфляция в Беларуси
все форматы её подсчёта
диаграммы
сравнение со всеми соседними странами

https://infobank.by/infolineview/inflya ... procentov/
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