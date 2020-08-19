Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, реально ли в Украине получить услуги перекредитования?
Сумма 100000 грн, кредиты мфо, просрочек нет. Если реально скажите кто этим занимается.
Заранее благодарю!
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:39
Перекредитование
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, реально ли в Украине получить услуги перекредитования?
Сумма 100000 грн, кредиты мфо, просрочек нет. Если реально скажите кто этим занимается.
Заранее благодарю!
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:48
Реально конечно. Напрямую, именно как перекредитование, предлагают ТАС и Моно, но впрочем можно где угодно оформить кредит и с него погасить старые, это точно то же самое
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:53
Re: Перекредитование
Оказывается не так просто... Нагрузка большая давать кредит не хотят.
Есть ли организации которые могут поспособствовать в получении? @
Додано: Сер 19 сер, 2020 18:58
Мегабанк ещё перекредитовывает, скоринг более-менее лояльный
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 20 сер, 2020 08:27
Re: Перекредитование
Pavlo7777, почему изначально не обратились в банк за кредитом, а пошли в микрозаймы?
Чтобы такую сумму перекредитовать в банке, необходимо официальное трудоустройство. Если не желают давать из-за большой нагрузки, то срок нового кредита надо брать больше.
Где были оформлены микрозаймы и в какие банки обращались за перекредитованием?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 20 сер, 2020 08:34
Re: Перекредитование
Ни одна организация вам не улучшит кредитный рейтинг и кредитную историю, максимум - нашкребут предложений от мфо.
Попробуйте сами по частям рефинансировать - взять в банке лимит, сколько сможете, им погасить часть задолженности мфо, и так постепенно все мфо закрыть
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