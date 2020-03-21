Що дає змогу виробникам свинини в КНР щохвилини збільшувати свої банківські рахунки.
Дивися повний текст Марта Черничка: з шиком «насвинячили». Як китайські мільярдери рейтинг Forbes на свинях осідлали.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:24
Марта Черничка: з шиком «насвинячили». Як китайські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марта Черничка: з шиком «насвинячили». Як китайські мільярдери рейтинг Forbes на свинях осідлали.
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:24
По автоматизированным системам - небоскребам со свиньями, с видеоконтролем и контролем параметров здоровья, голоса, передвижения, роботами - кормильцами и фитнес-тренерами, можно предположить, что на свиньях обкатываются технологии будущего для работы с людьми.
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