RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Марта Черничка: з шиком
«насвинячили». Як китайські...

Марта Черничка: з шиком «насвинячили». Як китайські...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:24

Марта Черничка: з шиком «насвинячили». Як китайські...

Пропонуємо до обговорення:
Що дає змогу виробникам свинини в КНР щохвилини збільшувати свої банківські рахунки.

Дивися повний текст Марта Черничка: з шиком «насвинячили». Як китайські мільярдери рейтинг Forbes на свинях осідлали.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89934
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:24

По автоматизированным системам - небоскребам со свиньями, с видеоконтролем и контролем параметров здоровья, голоса, передвижения, роботами - кормильцами и фитнес-тренерами, можно предположить, что на свиньях обкатываются технологии будущего для работы с людьми.
fighterjet
 
Повідомлень: 69
З нами з: 07.03.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестори відмовляються від вкладень у китайські...
R2 » Чет 13 сер, 2020 18:09
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 сер, 2020 18:09
moveton
Китайські мобільні оператори втратили 15 млн абонентів
R2 » Чет 26 бер, 2020 06:43
3 369
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 09:31
sena_2008atp
Марта Безсмертна: звільнення від сплати ЄСВ. Кому, як та... 1, 2
R2 » Суб 21 бер, 2020 11:51
10 914
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 12:18
nik20100

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16937)
22.08.2020 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.