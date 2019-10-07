RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Продам земельный участок в
Коробовых хуторах , Харьк,.обл.

Продам земельный участок в Коробовых хуторах , Харьк,.обл.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:43

Продам земельный участок в Коробовых хуторах , Харьк,.обл.

Продам участок с ветхим домом в с.Коропово! Харьковская область. Участок ровный, 32 сотки земли, имеется два ГОС. акта - один 15, второй 17 соток!!! На участке стоит ветхий дом и многолетний дуб, есть электричество. Вокруг красивая природа, свежий воздух, место тихое, до р. Северский Донец 10 минут. Отличное место для развития зелёного туризма или же для частной дачи. Окрестности с. Коропово являются самыми популярными среди Харьковчан, которые любят отдыхать на природе. Село располагается в Национальном природном парке. Все остальные вопросы по телефону или в Личные сообщения.0951275134
dyevstehneieva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:07

  dyevstehneieva написав:Продам участок с ветхим домом в с.Коропово! Харьковская область. Участок ровный, 32 сотки земли, имеется два ГОС. акта - один 15, второй 17 соток!!! На участке стоит ветхий дом и многолетний дуб, есть электричество. Вокруг красивая природа, свежий воздух, место тихое, до р. Северский Донец 10 минут. Отличное место для развития зелёного туризма или же для частной дачи. Окрестности с. Коропово являются самыми популярными среди Харьковчан, которые любят отдыхать на природе. Село располагается в Национальном природном парке. Все остальные вопросы по телефону или в Личные сообщения.0951275134

Размер хотелки(цена)? ,а то даже влом звонить и тратить время с голосовыми связками.А вообще для такой пуеты есть ОЛХ и РИА всякие,ну и канеш баракин бомбер.Хз мож модерам тут такое тоже уже надо)),но то мы поймём,когда для ЛС общения месаг набьётся
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 03.12.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reus і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно оформить земельный участок
sergiylfc » Пон 18 тра, 2020 21:06
1 11506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 13:59
sergiylfc
Продам чи обміняю 2-х к квартиру в Криму
n2011all » Нед 09 лют, 2020 14:19
1 784
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 16:17
hxbbgaf
Продам обьект недвижимости на юге Чехии
DanilaB » Пон 07 жов, 2019 19:39
3 1625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 жов, 2019 21:55
DanilaB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.