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Куда вкладывать деньги, чтобы
дети и внуки были благодарны?

Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:57

kotyk222
А я чомусь згадав як я з батьками вставав в 5 ранку в чергу щоб масла купити...
А ще пам'ятаю як люди купляли в магазині по 10 буханок хліба - худобу годували...
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:02

  Sirchyk написав:kotyk222
А я чомусь згадав як я з батьками вставав в 5 ранку в чергу щоб масла купити...

И только Холява посчитал после своего поста старых алконавтов)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:05

Кто тогда уже шпилился на чердаках, помните? :oops: :roll:


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Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:06

  centurionus написав:Можна згадати про таке:
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і старіші моделі... :wink:
P.S. Батьки давали мені кружку/склянку (обробка склянок [якщо їх не покрали] була символічною).


Чем дальше тем хуже...Приехал в
Крым,а там автоматы по продаже вина,ни чем не отличаются от газировки,стакан -25 коп,о как!Ну а потом вместо кваса -вино крепленое и все потому,что не работали автоматы по продаже стакана 0,2-0,25л, постоял в очереди...подумал...берешь 3 литра,в очереди стоять не охота....
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:08

Ближче до теми гілки 8) [аналог міжбанку тих часів]:
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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  #<1 ... 3456
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