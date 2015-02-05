Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?

kotyk222
А я чомусь згадав як я з батьками вставав в 5 ранку в чергу щоб масла купити...
А ще пам'ятаю як люди купляли в магазині по 10 буханок хліба - худобу годували...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:57
kotyk222
А я чомусь згадав як я з батьками вставав в 5 ранку в чергу щоб масла купити...
А ще пам'ятаю як люди купляли в магазині по 10 буханок хліба - худобу годували...
Додано: Чет 27 сер, 2020 00:02
И только Холява посчитал после своего поста старых алконавтов)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 27 сер, 2020 00:06
Чем дальше тем хуже...Приехал в
Крым,а там автоматы по продаже вина,ни чем не отличаются от газировки,стакан -25 коп,о как!Ну а потом вместо кваса -вино крепленое и все потому,что не работали автоматы по продаже стакана 0,2-0,25л, постоял в очереди...подумал...берешь 3 литра,в очереди стоять не охота....
Додано: Чет 27 сер, 2020 00:08
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:23
Re: Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодар
Богатый ума купит.Убогий и свой бы продал, да не берут.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:38
Как человек, придумавший название ветки, призываю перестать скиглить по прошлому и сфокусироваться на будущее время.
КУДА СЕГОДНЯ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:45
Можно мне в карман
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:13
Так будущее и прошлое очень связаны.
И от прошлого зависит будущее.
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