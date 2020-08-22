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МВС вирішило спростити процедуру
ввезення вживаних авто...

МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 03:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  eduard_k написав:Есть ещё стоп сигнал посредине, он обязателен для всех автомобилей.

Нет, не обязателен: "31. Каждый автомобиль, кроме двухколесных мотоциклов с коляской или без нее, скорость которого по ровной дороге может превышать 25 км (15 миль) в час, должен иметь сзади по крайней мере два красных стоп-сигнала, светосила которых явно превосходит светосилу задних габаритных фонарей. Это же положение относится к каждому прицепу, находящемуся в конце состава транспортных средств."

Хотя это и не имеет отношения к затронутой теме, тем не менее демонстрирует твоё невежество.

Не твоё, а ваше, колхозник.
Почитай нормы TUV и EPA. Сейчас все современные легковые автомобили оснащаются стопом посредине, иначе автопроизводителю не получить сертификат в Европе и США.
  vitaliy_berdinskikh написав:
  eduard_k написав:Красные поворотники соответствуют венской конвенции.

Не соответствуют: "39. Каждый автомобиль, за исключением велосипедов с подвесным двигателем, и каждый прицеп должны иметь неподвижные фонари указателей поворота с мигающими огнями автожелтого света, расположенные попарно на транспортном средстве и видимые в дневное и ночное время для участников дорожного движения, которые учитывают движение данного транспортного средства."

http://law.autoua.net/documents/84.html
покажчик повороту – автожовтий, позаду допускається червоний;
аварійний сигнал – автожовтий, позаду допускається червоний;
eduard_k
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