МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...

vitaliy_berdinskikh написав:
Нет, не обязателен: "31. Каждый автомобиль, кроме двухколесных мотоциклов с коляской или без нее, скорость которого по ровной дороге может превышать 25 км (15 миль) в час, должен иметь сзади по крайней мере два красных стоп-сигнала, светосила которых явно превосходит светосилу задних габаритных фонарей. Это же положение относится к каждому прицепу, находящемуся в конце состава транспортных средств."
Хотя это и не имеет отношения к затронутой теме, тем не менее демонстрирует твоё невежество.
Не твоё, а ваше, колхозник.
Почитай нормы TUV и EPA. Сейчас все современные легковые автомобили оснащаются стопом посредине, иначе автопроизводителю не получить сертификат в Европе и США.
vitaliy_berdinskikh написав:
Не соответствуют: "39. Каждый автомобиль, за исключением велосипедов с подвесным двигателем, и каждый прицеп должны иметь неподвижные фонари указателей поворота с мигающими огнями автожелтого света, расположенные попарно на транспортном средстве и видимые в дневное и ночное время для участников дорожного движения, которые учитывают движение данного транспортного средства."
покажчик повороту – автожовтий, позаду допускається червоний;
аварійний сигнал – автожовтий, позаду допускається червоний;