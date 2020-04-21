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На тлі протестів білоруський
рубль обвалився до...

На тлі протестів білоруський рубль обвалився до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:15

На тлі протестів білоруський рубль обвалився до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика.

Дивися повний текст На тлі протестів білоруський рубль обвалився до рекордного мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:16

Об 11:38 за московським часом

Навіщо це тут?
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