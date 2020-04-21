Про це свідчать дані майданчика.
Дивися повний текст На тлі протестів білоруський рубль обвалився до рекордного мінімуму.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:15
На тлі протестів білоруський рубль обвалився до...
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Дивися повний текст На тлі протестів білоруський рубль обвалився до рекордного мінімуму.
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